Игнатьев оценил игру России против Беларуси

Экс-наставник сборной России Борис Игнатьев оценил игру подопечных Валерия Карпина в товарищеском матче против Беларуси. Напомним, в пятницу команда одержала разгромную выездную победу со счётом 4:0.

«Сборная России произвела на меня сильное впечатление с точки зрения реализации командной игры. Они провели матч на хорошем уровне», – цитирует Игнатьева Betonmobile.

Отметим, что голами в матче против Беларуси отметились Константин Тюкавин и Иван Обляков. Дубль на свой счёт оформил Фёдор Чалов.

Сборная России всё ещё не может принимать участие в крупных международных турнирах из-за санкций. Команда не сыграет на чемпионате Европы, который стартует в ближайшую пятницу.