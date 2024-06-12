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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Деменко: «Смолов способен помочь «Краснодару»

12 Июня 2024 • 12:56 Комментировать

Экс-футболист «Краснодара» Максим Деменко отреагировал на информацию о потенциальном переходе 34-летнего нападающего «Динамо» Фёдора Смолова в стан «быков».

«Смолов в любом случае способен помочь команде. Мусаев всем даст шанс показать себя. Но то, что Федор опытный и достаточно интересный игрок, это однозначно. Возраст тут не помеха», - передает слова эксперта «Спорт-Экспресс».

В прошедшем сезоне Смолов сыграл 34 поединка за «Динамо» о всех турнирах. Нападающий записал на свой счет шесть забитых мячей и пять результативных передач. Его контракт с «бело-голубыми» истекает этим летом.

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Краснодар Динамо Москва Фёдор Смолов Максим Деменко ещё теги
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