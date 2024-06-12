Деменко: «Смолов способен помочь «Краснодару»

Экс-футболист «Краснодара» Максим Деменко отреагировал на информацию о потенциальном переходе 34-летнего нападающего «Динамо» Фёдора Смолова в стан «быков».

«Смолов в любом случае способен помочь команде. Мусаев всем даст шанс показать себя. Но то, что Федор опытный и достаточно интересный игрок, это однозначно. Возраст тут не помеха», - передает слова эксперта «Спорт-Экспресс».

В прошедшем сезоне Смолов сыграл 34 поединка за «Динамо» о всех турнирах. Нападающий записал на свой счет шесть забитых мячей и пять результативных передач. Его контракт с «бело-голубыми» истекает этим летом.