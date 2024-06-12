«Зенит» и «Спартак» не вели переговоры по Соболеву и Бакаеву

Недавно в прессе появилась информация о том, что «Зениту» интересен нападающий «Спартака» Александр Соболев. Определённые неофициальные контакты с представителями 27-летнего игрока были, но переговоров между клубами не было. Об этом на своих страницах рассказывает Metaratings. В то же время отмечается, что питерцы не предлагали москвичам включить в сделку Зелимхана Бакаева, ранее уже выступавшего за «красно-белых».

В сезоне 2023/2024 Зелимхан Бакаев выступал в аренде за клуб «Аль-Вахда» в ОАЭ. В 25 официальных матчах футболист забил один гол и отдал три результативных паса на партнёров.