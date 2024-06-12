Точилин высказался о возможном трансфере Смолова в «Краснодар»

Футбольный специалист Александр Точилин в разговоре с представителями СМИ поделился мыслями касательно возможного возвращения нападающего «Динамо» Фёдора Смолова в «Краснодар».

«Фёдор, несмотря на свой возраст, хочет больше играть. Поэтому он возвращается в не чужой для себя «Краснодар», где провел свою самую яркую часть игровой карьеры», - приводятся слова Точилина на страницах «Спорт-Экспресса».

Ранее сообщалось, что 34-летний форвард перейдет в краснодарский клуб на правах свободного агента и подпишет однолетний трудовой договор. В минувшем сезоне Смолов вместе с «Динамо» занял третье место в РПЛ.