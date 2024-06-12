Селихов назвал лучшего вратаря России в XXI веке

Страж ворот московского «Спартака» Александр Селихов поделился мнением о голкипере столичного ЦСКА Игоре Акинфееве.

«Игорь Владимирович Акинфеев - лучший вратарь России XXI века, это бесспорно. Если мы возьмём его статистику, он где‑то в космосе», - передает слова Александра телеканал «Матч ТВ».

Напомним, что Акинфеев защищает цвета ЦСКА с 2003 года. Недавно стороны заключили новое трудовое соглашение, которое рассчитано до середины 2026 года.

В прошедшем сезоне 38-летний вратарь поучаствовал в 27 поединках «армейского» клуба, в девяти из которых отстоял на ноль.