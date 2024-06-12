Фигуристка Медведева ответила на вопрос о «Реале»

Известная фигуристка Евгения Медведева ответила на вопрос, как бы она отреагировала на приглашение в команду мадридского «Реала».

«Лучше на льду покатаюсь ещё чуть-чуть, пожалуйста», - сказала Медведева.

Стоит сказать, что Евгения Медведева является болельщицей футбольного клуба «Динамо». Последний чемпионат России «бело-голубые» завершили на третьей позиции, хотя они до последней секунды боролись за чемпионский титул. Для финиша на первом месте динамовцам Москвы было достаточно в заключительном туре не проиграть «Краснодару» на выезде, но они уступили с минимальным счётом 0:1.