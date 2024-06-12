«Локомотив» придумал, как сорвать переход Глушенкова в «Зенит»

Московский «Локомотив» пытается удержать в команде полузащитника Максима Глушенкова, которого хочет подписать петербургский «Зенит».

По информации журналистов «Спорт-Экспресса», руководство «железнодорожников» предложило игроку новый трудовой договор с увеличением заработной платы. Также в этом соглашении столичный клуб хочет поднять сумму отступных за трансфер 24-летнего футболиста.

В прошлом сезоне Максим принял участие в 38 матчах московского коллектива. Полузащитник записал на свой счет восемь забитых мячей и 21 голевую передачу. Эксперты Transfermarkt оценивают рыночную стоимость Глушенкова в 11 миллионов евро.