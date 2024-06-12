Синицын: «Смолов может принести много пользы «Краснодару»

Экс-вратарь «Краснодара» Андрей Синицын поделился мыслями насчет возможного возвращения нападающего Фёдора Смолова в стан «быков». Игрок может перебраться в краснодарский коллектив на правах свободного агента.

«В «Краснодаре» Смолов проявлял себя крайне ярко. Навыки есть, возраст ещё позволяет ему играть качественно. Даже сейчас Смолов может принести много пользы команде», - передает слова Синицына «Чемпионат».

Напомним, что в минувшем сезоне 34-летний нападающий выступал за московское «Динамо». Смолов принял участие в 25 поединках, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и тремя голевыми передачами.