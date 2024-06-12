Смолов близок к возвращению в свой бывший клуб

Форвард московского «Динамо» Фёдор Смолов может продолжить карьеру в другом российском клубе.

Как стало известно журналистам Legalbet, 34-летнего нападающего собирается подписать «Краснодар». Смолов перейдет в стан «быков» на правах свободного агента и подпишет однолетнее трудовое соглашение.

В прошедшем сезоне Фёдор сыграл 34 поединка за «Динамо». Нападающий отметился шестью забитыми мячами. По итогам минувшей кампании московский клуб финишировал на третьем месте в таблице, а «Краснодар» стал вице-чемпионом. Золотые медали в шестой раз подряд выиграл петербургский «Зенит».