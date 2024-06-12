«Карабах» хочет подписать полузащитника «Краснодара»

Полузащитник «Краснодара» Кади Боржес получил предложение от азербайджанского «Карабаха». Об этом рассказал агент футболиста Хелсио Алиск.

«Карабах» действительно отправил предложение «Краснодару» по Кади, но больше я ничего не могу сказать. Ждем решения «Краснодара», - передает слова агента «РБ Спорт».

Срок действующего контракта между Кади и краснодарским клубом рассчитан до середины 2026 года.

В минувшем сезоне полузащитник поучаствовал в 33 поединках «быков», записав на свой счет четыре забитых мяча и три результативные передачи. Вместе с «Краснодаром» он стал вице-чемпионом Премьер-лиги.