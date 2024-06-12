Сергеев назвал волшебством победу «Зенита» в РПЛ

Форвард петербургского «Зенита» Иван Сергеев высказался о триумфе своей команды в Российской премьер-лиге.

«Все верили до конца. Это волшебство! Я думаю, сверху нам воздалось. С каждым годом чемпионство всё эмоциональнее», - передает слова нападающего «РБ Спорт».

Напомним, что петербургский коллектив стал чемпионом России в шестой раз подряд. Также «сине-бело-голубые» стали обладателями кубка и суперкубка страны.

Сергеев в прошлом сезоне провел 26 поединков в Российской премьер-лиге, отметившись шестью забитыми мячами и двумя результативными передачами.