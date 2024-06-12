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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Спартак» может купить иностранного вратаря - названо имя

12 Июня 2024 • 11:11 Комментировать

В московском «Спартаке» хотят усилить вратарскую позицию. Как стало известно Eviralnews, новый главный тренер команды Деян Станкович рассматривает кандидатуру иранского голкипера Алиреза Беиранванда.

31-летний вратарь выступает за сборную Ирана и клуб «Персеполис». В Европе он имеет опыт игры за португальскую «Боавишту» и бельгийский «Антверпен». Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость футболиста в 1,2 миллиона евро.

По итогам прошлого сезона «Спартак» набрал 50 баллов и финишировал на пятом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

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