«Спартак» может купить иностранного вратаря - названо имя

В московском «Спартаке» хотят усилить вратарскую позицию. Как стало известно Eviralnews, новый главный тренер команды Деян Станкович рассматривает кандидатуру иранского голкипера Алиреза Беиранванда.

31-летний вратарь выступает за сборную Ирана и клуб «Персеполис». В Европе он имеет опыт игры за португальскую «Боавишту» и бельгийский «Антверпен». Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость футболиста в 1,2 миллиона евро.

По итогам прошлого сезона «Спартак» набрал 50 баллов и финишировал на пятом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги.