В «Зените» высказались о трансферах Зайнутдинова и Фернандеша

Александр Медведев, председатель совета директоров петербургского «Зенита», высказался о возможном подписании полузащитников Бактиёра Зайнутдинова и Жедсона Фернандеша.

«Мы не комментируем процессы, мы освещаем результаты», - передает слова руководителя «Спорт-Экспресс».

В минувшем сезоне петербургский клуб стал чемпионом России, выиграв золотые медали в шестой раз подряд. Кроме того, подопечные Сергея Семака стали обладателями кубка и суперкубка страны.

В сезоне-2023/2024 Зайнутдинов сыграл 37 матчей и забил гол. Фернандеш провел 45 поединков, отметившись тремя забитыми мячами и шестью ассистами.