Севикян охарактеризовал нового главного тренера «Спартака» Станковича

Хавбек венгерского «Ференцвароша» Эдгар Севикян высказался о новом главном тренере московского «Спартака» Деяне Станковиче.
«Требовательный, голодный до побед. Он всегда хочет выигрывать, старается улучшить каждую деталь. Да, он эмоциональный человек, но это оправдано желанием получать результат», - передает слова футболиста «Спорт-Экспресс».
Напомним, что сербский специалист заключил с «красно-белыми» двухлетнее трудовое соглашение. Первую тренировку Станкович проведет 21 июня.
В минувшем сезоне «Спартак» финишировал лишь на пятой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги.
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