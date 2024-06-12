Колосков: «Соболев не входит в тройку сильнейших нападающих РПЛ»

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков поделился мнением о нападающем московского «Спартака» Александре Соболеве.
«Тюкавин, Кассьерра, Кордоба - так выглядит тройка сильнейших нападающих РПЛ. Соболев? Он туда не входит. По итогам этого сезона точно. Может, в следующем сезоне его, что называется, прорвет», - передает слова Колоскова «РБ Спорт».
Напомним, что в прошедшем сезоне Александр поучаствовал в 34 поединках «красно-белых», отметившись десятью забитыми мячами и девятью голевыми передачами. По итогам минувшей кампании «Спартак» занял лишь пятое место в турнирной таблице.
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