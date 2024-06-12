Экс-вратарь «Зенита» Лунёв переходит в московский клуб

Бывший голкипер «Зенита» и «Байера» Андрей Лунёв возвращается в Российскую премьер-лигу. Новым местом работы 32-летнего вратаря будет московское «Динамо».

Как информирует «Спорт-Экспресс», стороны провели переговоры и договорились о подписании трудового соглашения. Заработная плата Лунёва составит 900 тысяч евро за сезон. С учетом бонусных выплат оклад вратаря может увеличиться до 1,1 миллиона.

В ближайшее время Андрей пройдет медицинский осмотр, после чего о трансфере будет объявлено официально.

Последним местом работы Лунёва был азербайджанский «Карабах». Голкипер покинул клуб в связи с истечением срока трудового соглашения.