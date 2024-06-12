«Зенит» хочет вернуть в Россию бывшего полузащитника ЦСКА

Полузащитник стамбульского «Бешикташа» Бактиёр Зайнутдинов может вернуться в Российскую премьер-лигу. Об этом рапортует посредством социальных сетей инсайдер Ягыз Сабунджоглу.

Согласно сведениям источника, в подписании бывшего футболиста ЦСКА заинтересован петербургский «Зенит». «Сине-бело-голубые» ведут переговоры с турецкой стороной по трансферу Зайнутдинова.

Контракт Бактиёра с «Бешикташем» рассчитан до середины 2027 года. Трансферная стоимость полузащитника оценивается в пять миллионов евро. В минувшем сезоне Бактиёр провел 42 поединка, в которых записал на свой счет два забитых мяча и одну голевую передачу.