Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Группа A
Германия 0 0
Шотландия 0 0
Венгрия 0 0
Швейцария 0 0
Группа B
Испания 0 0
Италия 0 0
Албания 0 0
Хорватия 0 0
Группа C
Дания 0 0
Словения 0 0
Сербия 0 0
Англия 0 0
Группа D
Нидерланды 0 0
Польша 0 0
Франция 0 0
Австрия 0 0
Группа E
Украина 0 0
Румыния 0 0
Словакия 0 0
Бельгия 0 0
Группа F
Турция 0 0
Грузия 0 0
Португалия 0 0
Чехия 0 0
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Зенит» хочет вернуть в Россию бывшего полузащитника ЦСКА

12 Июня 2024 • 09:47 Комментировать

Полузащитник стамбульского «Бешикташа» Бактиёр Зайнутдинов может вернуться в Российскую премьер-лигу. Об этом рапортует посредством социальных сетей инсайдер Ягыз Сабунджоглу.

Согласно сведениям источника, в подписании бывшего футболиста ЦСКА заинтересован петербургский «Зенит». «Сине-бело-голубые» ведут переговоры с турецкой стороной по трансферу Зайнутдинова.

Контракт Бактиёра с «Бешикташем» рассчитан до середины 2027 года. Трансферная стоимость полузащитника оценивается в пять миллионов евро. В минувшем сезоне Бактиёр провел 42 поединка, в которых записал на свой счет два забитых мяча и одну голевую передачу.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Бешикташ Бактиёр Зайнутдинов трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Генич покинул «Матч ТВ» Роналду – второй самый возрастной игрок Евро-2024, Модрич – третий Селюк назвал «крысой» бывшего тренера «Спартака» «Спартак» выбрал нападающего, который заменит Соболева Фелиш назвал лучшего футболиста в истории - это не Месси и даже не Роналду Вратарь «Реала» Куртуа высказал мнение о Лунине Агент высказался о переходе Депая в «Спартак» «Спартак» хочет подписать опытного вратаря – назван один из кандидатов Тухель принял решение по «Манчестер Юнайтед» Гвардиола назвал две сборные, которые могут выиграть Евро-2024 - это не Франция и Англия
«Реал» может потерять Беллингема Легенда «Манчестер Юнайтед» Руни выбрал лучшего между Гвардиолой и Фергюсоном Назван лучший вратарь мира: Нойер занял пятое место, Куртуа лишь десятый Шевченко назвал лучшего нападающего в истории «Милана» Месси ответил, сыграет ли на чемпионате мира – 2026 Анчелотти заявил, что «Реал» снимется с престижного турнира Назван лучший нападающий 2000-х: Роналдо - второй, Ибрагимович на пятом месте «Барселона» уже выбрала замену Флику на случай провала Гвардиола дал ответ по возвращению в «Барселону» Роналду – второй самый возрастной игрок Евро-2024, Модрич – третий
Спортивные новости
«Флорида» одержала победу во втором матче финала Кубка Стэнли над «Эдмонтоном» Ещё одна известная российская теннисистка будет выступать за другую страну Канарейкин назвал Бобровского лучшим вратарём мира Канарейкин: «Барков играет на элитном уровне» Ферстаппен выиграл Гран-при Канады, Норрис - второй Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 12 Июня
10:09 · Россия. Премьер-лига
Севикян охарактеризовал нового главного тренера «Спартака» Станковича
10:03 · Россия. Премьер-лига
Колосков: «Соболев не входит в тройку сильнейших нападающих РПЛ»
09:58 · Россия. Премьер-лига
Экс-вратарь «Зенита» Лунёв переходит в московский клуб
09:47 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» хочет вернуть в Россию бывшего полузащитника ЦСКА
09:40 · Россия. Премьер-лига
Клаудиньо может покинуть «Зенит» - назван возможный новый клуб
09:02 · Россия. Премьер-лига
Дзюба рассказал, каким бы спортом занимался, если бы не футбол
11 Июня
22:51 · Россия. Премьер-лига
«Рубин» может приобрести вратаря «Пари НН» Нигматуллина
22:37 · Россия. Премьер-лига
Карпукас: «Лучший игрок сезона РПЛ – Глушенков»
22:30 · Россия. Премьер-лига
Агент Лахтер: «Тяжело понять, для чего нужен Сафонов «ПСЖ»
21:57 · Россия. Премьер-лига
Максименко признан лучшим игроком прошедшего сезона в «Спартаке»
21:33 · Россия. Премьер-лига
Плетнёв – о переходе Латышонка в «Зенит»: «Логика этого трансфера мне понятна»
21:19 · Россия. Премьер-лига
Названа сумма трансфера Глушенкова в «Зенит» 1 слухи
21:13 · Россия. Премьер-лига
Гуренко: «В «Зените» позиция Глушенкова будет зависеть от партнёров»
20:50 · Россия. Премьер-лига
Источник: «Зенит» уверен в трансфере Глушенкова
19:57 · Россия. Премьер-лига
Талалаев: «С утра сегодня увидел 122 СМС на телефоне»
Все новости
Рекомендуем