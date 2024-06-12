Клаудиньо может покинуть «Зенит» - назван возможный новый клуб

Агент бразильского хавбека Клаудиньо, выступающего за петербургский «Зенит», предложил услуги футболиста «Фламенго». Об этом посредством социальных сетей отрапортовал инсайдер Вене Касагранде.

При этом в бразильском клубе пока не решили, будут ли предпринимать попытку заполучить одного из ведущих полузащитников «сине-бело-голубых».

В минувшем сезоне Клаудиньо провел 42 поединка за петербургский коллектив, в которых записал на свой счет пять забитых мячей и девять голевых передач. Срок действующего трудового договора между сторонами рассчитан до лета 2027 года. Трансферная стоимость бразильца составляет 18 миллионов евро.