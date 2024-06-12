Дзюба рассказал, каким бы спортом занимался, если бы не футбол

Бывший форвард московского «Локомотива» Артём Дзюба поведал о том, каким видом спорта мог бы заниматься, если бы не пошел в футбол.

«Если бы не футбол, каким видом спорта занимался бы? Любым. Был бы великолепным теннисистом, хоккейным вратарём, бойцом UFC», - поделился мнением 35-летний футболист в эфире шоу «Футбольная монополия».

В конце мая было объявлено об уходе Дзюбы из «Локомотива» в связи с истечением срока трудового соглашения. В общей сложности 35-летний нападающий провел за московскую команду 39 поединков, записав на свой счет 12 забитых мячей и девять голевых передач.