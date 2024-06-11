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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Рубин» может приобрести вратаря «Пари НН» Нигматуллина

11 Июня 2024 • 22:51 Комментировать

Казанский «Рубин» заинтересован в приобретении голкипера «Пари НН» Артура Нигматуллина.

Как сообщает «РБ Спорт», клуб из Татарстана обратил внимание на вратаря нижегородцев после ухода Юрия Дюпина в «Краснодар». «Рубин» намерен рассмотреть полноценный трансфер Нигматуллина.

В прошедшем сезоне 33-летний Нигматуллин провёл 31 встречу в составе «Пари НН». В активе Артура 10 «сухих» матчей.

Трудовой договор игрока с нижегородцами действует до конца июня 2027 года. Известный портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 700 тысяч евро.


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Рубин Артур Нигматуллин Пари НН ещё теги
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11 Июня
22:51 · Россия. Премьер-лига
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