Карпукас: «Лучший игрок сезона РПЛ – Глушенков»

Полузащитник московского «Локомотива» Артём Карпукас назвал лучшего тренера и лучшего игрока минувшего сезона в РПЛ. Лучшим тренером оказался рулевой «Зенита», а игроком – его одноклубник.

«Лучший тренер прошлого сезона? Это Сергей Семак, раз «Зенит» выиграл требл. Лучший игрок? Максим Глушенков», - говорит Карпукас для Metaratings.

Напомним, что Глушенков стал лучшим ассистентом минувшего Евро, в его активе – 16 голевых передач.

Семак взял Суперкубок России в начале сезона с «Зенитом», а в концовке стал чемпионом России и обладателем Кубка страны.

Ранее Карпукас предположил, как на Евро-2024 сыграла бы команда России.