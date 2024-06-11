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Агент Лахтер: «Тяжело понять, для чего нужен Сафонов «ПСЖ»

11 Июня 2024 • 22:30 Комментировать

Известный футбольный агент Деннис Лахтер поделился мнением о возможном переходе голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Если «ПСЖ» берёт Сафонова, то он им нужен. Для чего — это другой вопрос. С точки зрения логики тяжело понять. В «ПСЖ» что-то знают и разглядели в Матвее вратаря. Надеюсь, что переход состоится», — цитирует Лахтера издание Metaratings.

Ранее СМИ сообщали, что Сафонов подпишет контракт до 2029 года с «ПСЖ». Французский клуб должен заплатить 20 миллионов евро. «Краснодар» может побить рекорд по сумме продажи своего игрока.

Ожидается, что Сафонов прибудет в клуб к 15 июля, когда начнутся сборы команды.


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Краснодар ПСЖ Деннис Лахтер Матвей Сафонов ещё теги
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