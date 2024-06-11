Максименко признан лучшим игроком прошедшего сезона в «Спартаке»

Голкипер «Спартака» Александр Максименко признан лучшим игроком московского клуба в прошедшем сезоне по версии болельщиков «красно-белых».

Вратарь, которому 26 лет, набрал 57 процентов голосов среди поклонников москвичей.

Отметим, что Максименко провёл за «Спартак» 29 встреч во всех турнирах, в 12 из которых оставил ворота «сухими». Ранее Александр дебютировал за сборную России в товарищеском матче с национальной командой Беларуси (4:0).

Что касается «Спартака», то клуб под руководством Владимира Слишковича финишировал на пятой позиции турнирной таблицы первенства России. В следующем сезоне коллективом будет руководить Деян Станкович.