Плетнёв – о переходе Латышонка в «Зенит»: «Логика этого трансфера мне понятна»

Экс-хавбек «Зенита» Андрей Плетнёв поделился мнением о возможном трансфере голкипера «Балтики» Евгения Латышонка в петербургский клуб.

По информации различных СМИ, вратарь переберётся в стан «сине-бело-голубых» из калининградской команды за 10 миллионов рублей, заключив соглашение с петербуржцами до лета 2028 года.

«Логика этого трансфера мне понятна. Васютин ушёл. Позиция первого-второго вратаря будет решаться в конкурентной борьбе. Парень неплохо себя показал в Калининграде поэтому я думаю, что это логичное усиление», — цитирует бывшего футболиста издание Vprognoze.ru.

В прошедшем сезоне Латышонок провёл за «Балтику» 34 встречи во всех турнирах, в восьми из них оставив ворота «сухими».