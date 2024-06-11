Названа сумма перехода нападающего столичного «Локомотива» Максима Глушенкова в питерский «Зенит».

По информации «Чемпионата», новичок обойдётся петербургскому клубу в сумму в 6 млн евро.

Напомним, Глушенков в «Локомотиве» с зимы 2022-2023 годов, тогда он перебрался в Москву из самарских «Крыльев Советов». В минувшем сезоне РПЛ с 16 ассистами он стал лучшим распасовщиком чемпионата страны. Контракт связывает Максима с «Локо» до лета 2026 года.

Ранее сообщалось о том, что «Зенит» практически не сомневается в будущем трансфере одного из самых результативных в плане голевых действий игроков чемпионата России.