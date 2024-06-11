Гуренко: «В «Зените» позиция Глушенкова будет зависеть от партнёров»

Сергей Гуренко, белорусский футбольный тренер порассуждал о возможном переходе Максима Глушенкова из московского «Локомотива» в питерский «Зенит».

«Его полюбили болельщики, мне было бы приятнее видеть его в «Локо». В «Зените» может быть по-разному, его позиция зависит от партнёров. В «Локо» он лидер, в «Зените» же многое строится на игре бразильцев», - говорит Гуренко для «Чемпионата».

Как добавил эксперт, уехать в будущем в европейский чемпионат из «Локомотива» Глушенкову будет гораздо проще, нежели из «Зенита».

Ранее сообщалось о том, что «Зенит» практически не сомневается в сделке по Глушенкову.