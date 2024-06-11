Источник: «Зенит» уверен в трансфере Глушенкова

Чемпион России последних сезонов, питерский «Зенит» уверен в будущем переходе в свой клуб игрока атаки «Локомотива» Максима Глушенкова.

Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на свои источники, сделка между клубами по игроку близка. В питерском клубе уверены, что закроют трансфер в ближайшие дни.

Напомним, что Глушенков – лучший ассистент минувшего сезона Российской премьер-лиги. Ранее другой источник сообщал, что «Локомотив» в связи с высоким спросом на своего игрока готов предложить Максиму новое трудовое соглашение.

Глушенкову 24 года, с «Локо» он перебрался зимой 2022-2023 годов.