Талалаев: «С утра сегодня увидел 122 СМС на телефоне»

Андрей Талалаев, главный тренер «Химок» дал более развёрнутый комментарий по поводу последних слухов вокруг него. Ранее инсайдеры сообщали, что «Химки» готовы расстаться с тренером, заплатив ему компенсацию в 50 млн руб. А на его место якобы планируется пригласить Владимира Слишковича или Сергея Игнашевича.

«У меня сейчас романтический ужин с женой. Нахожусь в отпуске. Вчера никому не отвечал, у нас тут «плюс» 3 часовых пояса, поэтому уже спал. С утра увидел 122 смски», - делится Андрей Викторович с Metaratings.

Как добавил тренер, через несколько дней его отпуск подойдёт к концу. 15 июня он вернётся в Москву, а 16 июня уже встретится с руководством подмосковного клуба, вернувшегося под его руководством в РПЛ.

В «Химках» опровергли слух об уходе Талалаева