Агент полузащитника питерского «Зенита» Маркуса Вендела Тиаго Рибейро специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о недавней новости, связанной с его клиентом.

Ранее СМИ через друга Маркуса сообщали, что Вендел якобы подписал уже обновлённое трудовое соглашение с клубом.

«Вендел продлил контракт? Это неправда», - сказал агент нашему корреспонденту.

Маркус в Питере с осени 2020 года, тогда он перебрался в «Зенит» из лиссабонского «Спортинга». Текущий контракт бразильца рассчитан с чемпионом России до середины 2027 года. В минувшем сезоне он сыграл за клуб в 35 матчах, забил четыре гола и оформил 10 голевых передач.