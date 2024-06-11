Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Группа A
Германия 0 0
Шотландия 0 0
Венгрия 0 0
Швейцария 0 0
Группа B
Хорватия 0 0
Испания 0 0
Италия 0 0
Албания 0 0
Группа C
Дания 0 0
Словения 0 0
Сербия 0 0
Англия 0 0
Группа D
Нидерланды 0 0
Польша 0 0
Франция 0 0
Австрия 0 0
Группа E
Украина 0 0
Румыния 0 0
Словакия 0 0
Бельгия 0 0
Группа F
Турция 0 0
Грузия 0 0
Португалия 0 0
Чехия 0 0
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Каряка: «В «Зените» Козлов будет сидеть на лавке»

11 Июня 2024 • 18:56 Комментировать

Андрей Каряка, бывший игрок сборной России не советует молодому таланту из «Балтики» Даниле Козлову переходить в питерский «Зенит», сильнейший клуб РПЛ по итогу минувших шести сезонов.

«В юном возрасте нужно больше игровой практики. В «Зените» он посидит на лавке год-два, а затем в аренду уйдёт. Просто петербуржцам нужны боеспособные футболисты, у них и так сильный состав», - размышляет Каряка в диалоге с «РБ Спорт».

Напомним, что именно у «Зенита» имеется приоритетное право выкупа игрока. А всё потому, что Козлов – воспитанник «сине-бело-голубых».

👍 0
👎 0
💯 1
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Андрей Каряка Данила Козлов ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Генич покинул «Матч ТВ» Роналду – второй самый возрастной игрок Евро-2024, Модрич – третий Селюк назвал «крысой» бывшего тренера «Спартака» Роналду не вышел, а Модрич зарешал: сборная Хорватии в гостях переиграла Португалию Моуринью назвал топ-сборную, которая не выиграет Евро-2024 Агент высказался о переходе Депая в «Спартак» «Спартак» хочет подписать опытного вратаря – назван один из кандидатов «Спартак» выбрал нападающего, который заменит Соболева Фелиш назвал лучшего футболиста в истории - это не Месси и даже не Роналду Вратарь «Реала» Куртуа высказал мнение о Лунине
«Реал» может потерять Беллингема Легенда «Манчестер Юнайтед» Руни выбрал лучшего между Гвардиолой и Фергюсоном Назван лучший вратарь мира: Нойер занял пятое место, Куртуа лишь десятый Шевченко назвал лучшего нападающего в истории «Милана» Месси ответил, сыграет ли на чемпионате мира – 2026 Назван лучший нападающий 2000-х: Роналдо - второй, Ибрагимович на пятом месте Лунин не поздравил Куртуа после победы «Реала» в Лиге чемпионов Анчелотти заявил, что «Реал» снимется с престижного турнира «Барселона» уже выбрала замену Флику на случай провала Гвардиола дал ответ по возвращению в «Барселону»
Спортивные новости
«Флорида» одержала победу во втором матче финала Кубка Стэнли над «Эдмонтоном» Ещё одна известная российская теннисистка будет выступать за другую страну Канарейкин назвал Бобровского лучшим вратарём мира Канарейкин: «Барков играет на элитном уровне» Ферстаппен выиграл Гран-при Канады, Норрис - второй Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 11 Июня
19:57 · Россия. Премьер-лига
Талалаев: «С утра сегодня увидел 122 СМС на телефоне»
18:56 · Россия. Премьер-лига
Каряка: «В «Зените» Козлов будет сидеть на лавке»
18:44 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» начал переговоры по португальскому хавбеку «Бешикташа» 2 слухи
18:31 · Россия. Премьер-лига
Слишкович отказал клубу РПЛ
18:18 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» предложил Глушенкову продление контракта слухи
17:51 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» нацелился на Осипенко слухи
17:45 · Россия. Премьер-лига
Василенко – фаворит на пост главного тренера «Родины» слухи
17:43 · Россия. Премьер-лига
Обляков — о назначении Николича: «Не ожидал такого»
17:34 · Россия. Премьер-лига
Филимонов признался, что хочет тренировать
17:31 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Слишковичем интересуется клуб из Лиги чемпионов»
17:23 · Россия. Премьер-лига
Лепёхин не уверен, что Латышонок станет основным вратарём «Зенита» 1
17:12 · Россия. Премьер-лига
Семшов объяснил, почему Латышонок не нужен «Зениту»
17:03 · Россия. Премьер-лига
Агент Джикии: «У Георгия всё будет хорошо»
16:52 · Россия. Премьер-лига
Хомуха: «Латышонок нужен «Зениту» только с точки зрения конкуренции»
16:37 · Россия. Премьер-лига
Непомнящий: «Сафонов соответствует уровню «ПСЖ» и может в перспективе стать там номером один»
Все новости
Рекомендуем