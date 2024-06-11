Каряка: «В «Зените» Козлов будет сидеть на лавке»

Андрей Каряка, бывший игрок сборной России не советует молодому таланту из «Балтики» Даниле Козлову переходить в питерский «Зенит», сильнейший клуб РПЛ по итогу минувших шести сезонов.

«В юном возрасте нужно больше игровой практики. В «Зените» он посидит на лавке год-два, а затем в аренду уйдёт. Просто петербуржцам нужны боеспособные футболисты, у них и так сильный состав», - размышляет Каряка в диалоге с «РБ Спорт».

Напомним, что именно у «Зенита» имеется приоритетное право выкупа игрока. А всё потому, что Козлов – воспитанник «сине-бело-голубых».