Питерский «Зенит» начал переговоры о переходе 25-летнего португальского полузащитника «Бешикташа» Жедсона Фернандеша. Новостью делится телеграм-канал «Ино-Карп» со ссылкой на Ягиза Сабунчоглу, главреда SportsDigitale.

Источник отмечает, что параллельно питерский клуб не оставляет попыток забрать у «Бешикташа» казахстанского универсала полузащиты Бактиёра Зайнутдинова.

Португалец выступает в Турции с 2022 года, а ранее в карьере он играл за «Бенфику». В минувшем сезоне во всех турнирах Жедсон провёл аж 45 матчей. В них он забил три гола и оформил шесть голевых передач.

Transfermarkt оценивает Фернандеша в 15 млн евро. С «Бешикташем» у него долгосрочный контракт – до середины лета 2027 года.