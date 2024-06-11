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«Зенит» начал переговоры по португальскому хавбеку «Бешикташа» слухи

11 Июня 2024 • 18:44 Комментировать (2)

Питерский «Зенит» начал переговоры о переходе 25-летнего португальского полузащитника «Бешикташа» Жедсона Фернандеша. Новостью делится телеграм-канал «Ино-Карп» со ссылкой на Ягиза Сабунчоглу, главреда SportsDigitale.

Источник отмечает, что параллельно питерский клуб не оставляет попыток забрать у «Бешикташа» казахстанского универсала полузащиты Бактиёра Зайнутдинова.

Португалец выступает в Турции с 2022 года, а ранее в карьере он играл за «Бенфику». В минувшем сезоне во всех турнирах Жедсон провёл аж 45 матчей. В них он забил три гола и оформил шесть голевых передач.

Transfermarkt оценивает Фернандеша в 15 млн евро. С «Бешикташем» у него долгосрочный контракт – до середины лета 2027 года.

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Зенит Бешикташ Жедсон Фернандеш трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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Комментарии (2) Все комментарии
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Cruyff
11 Июня 2024 в 20:09
а как же лимит сейчас и то уже не вписывается русских не хватает какой то арендник по Европе ему нужен, а свой Козлов явно прогрессирующий нет сколько можно этих непонятно каких легов подписывать
superzina
11 Июня 2024 в 18:48
Жедсон Фернандеш .
Ну хоть что-то .
Твердую 4-ку конечно не натянуть , но , учитывая нынешние обстоятельства 4 - - , кмк , поставить за такой трансфер можно .
Хотя требованиям Семака, который ясно сказал : " не хватает суперзвезд, которые приехали бы и решили ", явно не соответствует .
Семаку нужны те суперзвезды , которые приехали бы и решили
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