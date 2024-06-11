Слишкович отказал клубу РПЛ

Ныне свободный экс-тренер московского «Спартака» Владимир Слишкович отказал клубу Российской премьер-лиги.

Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на свои источники, босниец отказался работать с подмосковными «Химками».

В минувший понедельник сообщалось, что Слишкович – якобы один из двух кандидатов на то, чтобы стать новым главным тренером «Химок» после вероятного ухода Андрея Талалаева. Вторым кандидатом называли Сергея Игнашевича.

Ранее представитель Владимира Слишковича предположила, что специалист, скорее всего, продолжит свою карьеру не в России – к нему есть предметный интерес из Европы.