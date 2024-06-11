В последние недели один из лучших игроков московского «Локомотива» в минувшем сезоне, Максим Глушенков становится объектом трансферных слухов.

По информации Sport24, «Локо» на фоне такого спроса на игрока предложил Максиму новое трудовое соглашение.

Напомним, по итогу сезона РПЛ-2023/24 Максим стал лучшим игроком по числу оформленных ассистов – у него их 16. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает игрока в сумму 11 млн евро. Помимо этого, у него в активе набралось шесть забитых в Премьер-лиге голов.

Текущий контракт 24-летнего игрока атаки с «Локо» рассчитан до окончания 2026 календарного года.