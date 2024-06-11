Центральный защитник «Ростова» Максим Осипенко может продолжить карьеру в «Краснодаре».

Инсайдер Иван Карпов рассказал в своем телеграм-канале о том, что кубанский клуб заинтересован в приглашении 30-летнего футболиста. По сведениям источника, «Краснодар» готов выделить на покупку Осипенко четыре миллиона евро.

В прошедшем сезоне Осипенко принял участие в 29 матчах во всех турнирах, забил семь мячей и записал на свой счет один голевой пас.

Контракт Осипенко с «Ростовом» рассчитан до 2027 года. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в пять миллионов евро.