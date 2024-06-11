Российский тренер Олег Василенко – фаворит на место главного тренера столичной «Родины».

По информации Legalbet, клубу необходим специалист, который будет придерживаться схемы с тремя центральными защитниками. Василенко же, будучи тренером «Факела» играл именно по такой схеме.

Напомним, что «Родина» не смогла в минувшем сезоне попасть в стыковые матчи по итогу сезона в Мелбет-Первой лиге. Клуб финишировал на пятом месте турнирной таблицы. По итогу сезона «Родину» покинул испанский тренер Франк Артига.

50-летний тренер на данный момент работает в Грузии, возглавляя не самый сильный коллектив этой страны – «Телави».