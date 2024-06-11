Обляков — о назначении Николича: «Не ожидал такого»

Атакующий полузащитник ЦСКА Иван Обляков высказался о назначении Марко Николича новым главным тренером команды.

Напомним, на посту наставника «армейцев» Николич сменил Владимира Федотова.

«Я не ожидал такого, но команде по-прежнему нужно двигаться вперед. Успел ли пообщаться с Николичем? Пока нет», — приводит слова Облякова Sport24.

В минувшем сезоне 25-летний футболист принял участие в 38 матчах во всех турнирах, забил четыре мяча и стал автором пяти результативных передач.

По итогам минувшего розыгрыша Российской премьер-лиги ЦСКА занял шестое место в турнирной таблице, набрав 48 очков в 30 турах.