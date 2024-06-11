Филимонов признался, что хочет тренировать

Экс-голкипер столичного «Спартака» Александр Филимонов ответил на вопрос, есть ли у него желание возглавить профессиональную команду.

В настоящий момент 50-летний Филимонов является главным тренером медийного клуба «Народная команда».

«У меня есть желание тренировать в профессиональном футболе. Но предложений пока не поступало — ни главным, ни помощником», — приводит слова Филимонова Sport24.

Карьеру футболиста Филимонов завершил в 2018 году. Последней командой голкипера был «Долгопрудный».

Стоит сказать, что ранее Филимонов был тренером вратарей в московской «Родине».