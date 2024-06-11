Агент: «Слишковичем интересуется клуб из Лиги чемпионов»

Агент Владимира Слишковича Марияна Кашчелан порассуждала о будущем своего клиента в дальнейшей тренерской карьере.

Напомним, что Слишкович покинул московский «Спартак», хотя ранее сообщалось, что он будет работать в московском клубе в штабе Деяна Станковича, нового главного тренера «красно-белых».

«Есть один европейский клуб, который интересуется Владимиром. Эта команда готовится к квалификации Лиги чемпионов», - говорит Марьяна «Матч ТВ».

Как добавила агент, из России у Владимиру тоже есть интерес, однако больше вероятность того, что Слишкович продолжит карьеру в Европе.