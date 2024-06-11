Лепёхин не уверен, что Латышонок станет основным вратарём «Зенита»

Экс-игрок «Зенита» Константин Лепёхин высказался о возможном переходе вратаря «Балтики» Евгения Латышонка в санкт-петербургский клуб.

По мнению эксперта, Латышонок хорошо себя проявил в прошедшем сезоне, но это не дает никаких гарантий, что он заиграет в «Зените».

«Не исключаю, что Латышонок все же сможет стать основным уже в грядущем сезоне, но уверенно говорить об этом я бы не стал», — приводит слова Лепёхина «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что в ближайшие дни Латышонок станет игроком «Зенита», подписав контракт на четыре года. Покупка 25-летнего вратаря обойдется «сине-бело-голубым» в 105 тысяч евро.