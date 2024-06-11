Семшов объяснил, почему Латышонок не нужен «Зениту»

Экс-игрок «Динамо» Игорь Семшов высказался о возможном трансфере голкипера Евгения Латышонка из «Балтики» в «Зенит».

Ранее сообщалось, что в ближайшее время 25-летний футболист подпишет контракт с «Зенитом» до 2028 года.

«Зениту» не нужен Латышонок. Адамов и Кержаков достойны бороться за звание первого номера», — заявил Семшов «РБ Спорту».

По мнению эксперта, у Латышонка пока мало опыта, он вряд ли будет играть в «Зените». Семшов считает, что если трансфер состоится, то Латышонку нужно будет сразу уйти в аренду за игровой практикой.

В минувшем сезоне голкипер сыграл в 34 матчах с учетом всех турниров и восемь раз смог сохранить свои ворота «сухими».