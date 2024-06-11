Агент Джикии: «У Георгия всё будет хорошо»

Вадим Шпинёв, агент бывшего защитника «Спартака» Георгия Джикии, высказался о будущем своего клиента, который в настоящий момент находится без клуба.

Шпинёв отказался раскрывать подробности поиска нового места работы для игрока сборной России.

«Есть ли конкретика по будущему Джикии? Я пока промолчу, у Георгия всё будет хорошо. Есть ли предложения? Пока что поделиться и сказать нечего», — цитирует агента Metaratings.

Напомним, Джикия выступал за «Спартак» с 2017 года. В прошлом сезоне 30-летний футболист провёл за «красно-белых» 12 матчей, в которых отметиться результативными действиями ему не удалось.