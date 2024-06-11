Хомуха: «Латышонок нужен «Зениту» только с точки зрения конкуренции»

Известный в прошлом футболист Евгений Хомуха высказался о переходе вратаря Евгения Латышонка из «Балтики» в «Зенит».

Ранее сообщалось, что за Латышонка «Зенит» заплатит калининградскому клубу 105 тысяч евро.

«Латышонок нужен «Зениту», только если с точки зрения конкуренции. Потому что Адамов также воспитанник системы «Краснодара», и большой разницы, как по мне, нет», — приводит слова Хомухи «Советский спорт».

В прошедшем сезоне Латышонок провёл за «Балтику» 34 игры, в которых пропустил 44 гола и восемь раз сохранил свои ворота в неприкосновенности. Трансферная стоимость российского футболиста сейчас составляет 1,5 миллиона евро.