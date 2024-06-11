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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Непомнящий: «Сафонов соответствует уровню «ПСЖ» и может в перспективе стать там номером один»

11 Июня 2024 • 16:37 Комментировать

Известный российский тренер Валерий Непомнящий высказался о возможном переходе вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что российский футболист близок к переходу в стан действующего чемпиона Франции за 20 миллионов евро.

По мнению Непомнящего, Сафонов соответствует уровню «ПСЖ» и в будущем он может занять место в стартовом составе команды.

«На мой взгляд, сейчас Матвей Сафонов соответствует уровню «ПСЖ» и может в перспективе стать там номером один. Вообще этот трансфер, конечно, если он состоится — большое событие для российского футбола. Давно такого не было у нас», — цитирует Непомнящего «РБ Спорт».

Отметим, что действующий контракт Сафонова с «Краснодаром» рассчитан до 2029 года, а его трансферная стоимость, по оценке портала Transfermarkt, сейчас составляет 20 миллионов евро.  

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Валерий Непомнящий ПСЖ Матвей Сафонов ещё теги
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