Агент Барриоса рассказал, почему игрок «Зенита» не попал в состав сборной Колумбии

Луис Фелипе Поссо, агент полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса, рассказал, почему его клиент не попал в заявку сборной Колумбии на Кубок Америки.

По словам агента, попасть в национальную команду Барриосу помешал возраст.

«Сейчас ему сложно попасть в сборную. Тренер оставил группу ветеранов, в том числе и Вильмара, за пределами заявки команды», — цитирует Поссо Metaratings.

В минувшем сезоне 30-летний Барриос провёл за «Зенит» 39 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами.

Напомним, Барриос перешёл в «Зенит» в 2019 году из клуба «Бока Хуниорс». Сейчас портал Transfermarkt оценивает колумбийского игрока в 12 миллионов евро.