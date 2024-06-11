Юрист — о словах Песьякова про миллиарды: «Если это была шутка, то уголовной ответственности не будет»

Глава комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву Сергей Алексеев поделился комментарием о возможном наказании голкипера «Крыльев Советов» Сергея Песьякова.

Ранее футболист в шутливой форме заявил, что никак не может потратить миллиарды рублей, которые ему заплатил «Зенит».

«Если выяснится, что это была шутка, то оснований для уголовной ответственности не будет», — приводит слова Алексеева Vprognoze.

При этом специалист отметил, что если будут факты и доказательства этих фактов, то будет уголовное дело. Алексеев добавил, что лучше не позволять себе делать такие высказывания.

Напомним, в матче 30-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Зенитом» Песьяков допустил результативную ошибку, которая позволила «сине-бело-голубым» забрать чемпионский титул.