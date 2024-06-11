Игнатьев: «Думаю, европейские клубы могут заинтересоваться Глушенковым»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением об игре нападающего «Локомотива» Максима Глушенкова.

По мнению специалиста, в прошедшем сезоне Глушенкову удалось выйти на новый для себя уровень, что может позволить ему привлечь к себе внимание европейских клубов.

«Клуб делает ставку на талантливых россиян, и это правильно. Благодаря такому подходу в этом сезоне большого прогресса добился Глушенков. Он вышел на новый уровень. Думаю, европейские клубы могут им заинтересоваться», — цитирует Игнатьева «РБ Спорт».

В прошедшем сезоне Глушенков провёл в составе «Локомотива» 38 матчей, забил восемь голов и отдал 21 результативную передачу.