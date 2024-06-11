Угаров: «Не вижу смысла уходить Глушенкову из «Локомотива»

Бывший игрок «Зенита» Денис Угаров высказался о возможном переходе в петербургский клуб нападающего Максима Глушенкова.

Ранее также сообщалось, что в обратном направлении может проследовать нападающий «сине-бело-голубых» Иван Сергеев.

По мнению Угарова, «Локомотиву» нет смысла менять 24-летнего Глушенкова на 29-летнего Сергеева.

«Не вижу смысла уходить одному из ведущих футболистов «Локомотива». У него хорошие условия. Он уже привык, команда хорошая, заняли 4-е место. Не понимаю логики. Мне кажется, что в очередной раз журналисты начинают нагнетать», — приводит слова Угарова «РБ Спорт».

В прошлом сезоне Глушенков провёл за «Локомотив» 38 матчей, забил восемь голов и отдал 21 результативную передачу. На счету Сергеева 11 мячей и пять ассистов в 39 проведённых играх.