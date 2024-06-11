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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сафонов всё ещё не может покинуть Россию — появилась новая информация слухи

11 Июня 2024 • 15:45 Комментировать

Голкиперу «Краснодара» Матвею Сафонову не открыли выезд за пределы России. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Ранее сообщалось, что 25-летний Сафонов погасил задолженность по алиментам и теперь может покинуть страну.

Как утверждает источник, Сафонов оплатил лишь долг в 22 тысячи рублей, который был отображен на сайте ФССП. Вратарь надеялся, что после оплаты данного долга для него будет открыт выезд за пределы России, но ему предстоит заплатить еще почти 60 миллионов рублей, отмечает источник.

Сообщалось, что данная ситуация пока никак не повлияла на руководство «ПСЖ». Клуб по-прежнему заинтересован в трансфере россиянина.

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