Стало известно, на какой срок вратарь «Балтики» Евгений Латышонок подпишет трудовой договор с «Зенитом».

Ранее сообщалось, что «сине-бело-голубые» выкупят 25-летнего футболиста у калининградцев.

Как утверждает «РБ Спорт», договор Латышонка с «Зенитом» будет рассчитан на четыре года. По сведениям источника, контракт между сторонами будет заключен в ближайшие несколько дней.

В минувшем сезоне Латышонок сыграл в 34 встречах во всех турнирах и восемь раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

По итогам прошедшего розыгрыша чемпионата России «Зенит» стал чемпионом, а «Балтика» заняла предпоследнее место и покинула элитный дивизион.