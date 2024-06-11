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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Раскрыт срок будущего контракта Латышонка с «Зенитом» слухи

11 Июня 2024 • 15:36 Комментировать

Стало известно, на какой срок вратарь «Балтики» Евгений Латышонок подпишет трудовой договор с «Зенитом».

Ранее сообщалось, что «сине-бело-голубые» выкупят 25-летнего футболиста у калининградцев.

Как утверждает «РБ Спорт», договор Латышонка с «Зенитом» будет рассчитан на четыре года. По сведениям источника, контракт между сторонами будет заключен в ближайшие несколько дней.

В минувшем сезоне Латышонок сыграл в 34 встречах во всех турнирах и восемь раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

По итогам прошедшего розыгрыша чемпионата России «Зенит» стал чемпионом, а «Балтика» заняла предпоследнее место и покинула элитный дивизион.

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