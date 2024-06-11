Булыкин — о возможном переходе Глушенкова в «Зенит»: «Любой футболист хочет выжать максимум из карьеры»

Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего «Локомотива» Максима Глушенкова в «Зенит».

Ранее сообщалось, что представители игрока уже вступили в переговоры с петербургским клубом по возможному трансферу.

«Станет ли удивлением переход Глушенкова из «Локо» в «Зенит»? Для меня нет. Любой футболист хочет выжать максимум из карьеры. Сможет ли он пробиться в основу «Зенита»? Я думаю, Глушенков легко поборется. У него хорошая игра, хороший удар, дриблинг» — цитирует Булыкина «Спорт День за Денём».

В прошедшем сезоне Глушенков провёл за «Локомотив» 38 матчей, в которых забил восемь голов и отдал 21 результативную передачу.